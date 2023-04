A Matera rinviato “Il nostro Carro della Bruna”, evento in programma all’esterno della Fabbrica del Carro. Ecco la nuova data

A causa dell’annunciato peggioramento delle condizioni atmosferiche, l’evento “Il nostro Carro della Bruna”, organizzato in collaborazione con la Coop. Auxilium all’esterno della Fabbrica del Carro per il prossimo 2 maggio è stato rinviato al prossimo 16 Maggio, nello stesso luogo e sempre alle ore 16.00.

Ecco nel dettaglio l’evento proposto:

“In occasione del penultimo appuntamento de’ “La festa della Bruna tutto l’anno”, in collaborazione con la Coop. Auxilium, sede di Matera, sarà proposto un momento caratteristico dell’attesa ricorrenza del 2 luglio: il rito dei “tre giri”.

Il cortile antistante la Fabbrica del Carro fungerà da piazza Duomo, mentre il carro sarà quello in miniatura creato dai ragazzi disabili assistiti dalla suddetta cooperativa sociale, che svolge il suo lodevole servizio in favore di coloro che vivono un disagio fisico, psichico e sociale”.

Così l’Associazione Maria SS. della Bruna fa sapere ai cittadini e aggiunge:

“L’Associazione Maria SS. della Bruna, sempre vicina a chi ha bisogno, è stata ben lieta di valorizzare in tale modalità il risultato del progetto “Il nostro Carro della Bruna”, attuato all’interno dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Briganti” di Matera a partire dal mese di settembre 2022, quale parte integrante del laboratorio di arte-terapia messo in atto nel corso degli anni per gli alunni del servizio di assistenza personalizzata frequentanti le scuole cittadine, gestito per conto del Comune di Matera”.

Ecco un dettaglio del carro in miniatura realizzato.

