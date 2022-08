A Matera rinnovo delle Promesse Matrimoniali per queste coppie. Ecco come prenotare la ricorrenza

In occasione del triduo di preparazione per la Festa di Sant’Eustachio, patrono di Matera, l’Associazione Maria SS. Della Bruna promuove, insieme alla Parrocchia Cattedrale, il rinnovo delle Promesse Matrimoniali per le coppie che quest’anno festeggiano il loro 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio.

A ciascuna coppia verrà consegnata una pergamena ricordo.

Per prenotare la ricorrenza e indicare le generalità delle coppie, è possibile:

– scrivere all’indirizzo e mail associazionedellabruna@hotmail.com

– inviare un SMS o un messaggio Whatsapp ai n. 329 9787941- 333 2383800 – 329 2935885

Le prenotazioni saranno raccolte entro e non oltre Sabato 10 Settembre 2022.

Il triduo si celebrerà nei giorni:

– Sabato 17 Settembre (rinnovo promesse 25°anniversario di matrimonio)

– Domenica 18 Settembre (rinnovo promesse 50°anniversario di matrimonio)

– Lunedì 19 Settembre (rinnovo promesse 60°anniversario di matrimonio)

La celebrazione della Santa Messa in onore del Santo Patrono avrà luogo il 20 Settembre.

Questa la locandina con le date.

