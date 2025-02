A Matera proposte concrete per il futuro dei giovani. L’incontro per discuterne

“Parlare di giovani e Mezzogiorno significa affrontare una delle sfide più complesse del nostro tempo.

Lo spopolamento, causato dalla mancanza di opportunità lavorative e formative, sta incidendo pesantemente sul tessuto sociale non solo delle aree interne ma anche delle città come Matera.

Sempre più giovani scelgono di lasciare la propria terra per cercare altrove migliori prospettive, impoverendo così le comunità locali e rallentando lo sviluppo economico e culturale del territorio”.

Questo quanto espresso dai membri di Progetto Comune Matera che continuano:

“Eppure, c’è anche chi resiste, chi sceglie di restare e creare nuove opportunità, e chi, dopo un’esperienza fuori, decide di tornare e investire nel proprio territorio.

È da qui che nasce la necessità di interrogarsi su quali strumenti e politiche possano sostenere questi giovani, affinché restare o tornare diventi una scelta possibile e vantaggiosa.

Sabato 8 Febbraio alle ore 18:00, presso la sede di Progetto Comune in via Nazionale 44, si terrà l’incontro “Politiche Giovanili: AAA Cercasi”, un tavolo tematico aperto al pubblico, pensato per raccogliere idee, testimonianze ed esperienze utili a costruire proposte concrete per il futuro dei giovani materani.

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha già posto al centro dell’agenda nazionale diversi temi legati al mondo giovanile, dal diritto all’abitare ai servizi per studenti universitari, dalla valorizzazione del volontariato e delle specificità territoriali al sostegno alla musica indipendente, fino alla rigenerazione urbana, all’innovazione sociale e al supporto all’autoimprenditorialità e ai giovani NEET.

Ma non basta.

È necessario confrontarsi su azioni concrete da attuare a livello locale.

Michele Vivilecchia, un rappresentante del gruppo “Ritornati”, pone alcune domande chiave:

“Cosa si può fare qui ed ora?

Quali politiche possono rafforzare questo fenomeno?

Che ruolo possono giocare le istituzioni locali, a partire dal Comune?”

Tra le idee che verranno approfondite c’è la creazione di uno sportello comunale o di un portale dedicato alle opportunità per i giovani, un punto di riferimento per chi cerca informazioni su lavoro, formazione e agevolazioni.

Si parlerà anche della necessità di costruire una rete tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio, per facilitare il dialogo e la condivisione di progetti che possano realmente incidere sulla vita dei giovani materani.

Sarà inoltre affrontato il tema del potenziamento della Consulta Giovanile, strumento di partecipazione già rilanciato negli ultimi anni, che potrebbe diventare un vero laboratorio di idee per la città”.

Mariacristina Visaggi, di Matera Progetto Comune, già consigliere comunale, spiega:

“Vogliamo affrontare questi temi a Matera sviluppando proposte concrete per offrire punti di riferimento a chi decide di tornare, come uno sportello comunale o un portale informativo.

È fondamentale mettere in rete soggetti istituzionali e realtà locali per far conoscere le opportunità disponibili e creare spazi di partecipazione, come la consulta giovanile riattivata negli ultimi anni”.

All’incontro hanno già confermato la propria partecipazione:

Michele Vivilecchia, rappresentante de “I Ritornati”;

Mariacristina Visaggi dell’associazione Progetto Comune Matera;

Ray Campoli per “Prime Minister Basilicata – Sezione Giovani”;

Michele Dauria, studente Unibas.

L’evento è aperto a tutti: giovani, associazioni, rappresentanti istituzionali, operatori del settore e cittadini interessati a costruire una città più inclusiva e attenta alle esigenze delle nuove generazioni.

L’obiettivo è quello di avviare un percorso che possa rendere Matera una città capace di offrire opportunità concrete ai suoi giovani, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita.

Ecco la locandina dell’appuntamento.