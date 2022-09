A Matera per Papa Francesco un dipinto raffigurante l’immagine della Madonna della Bruna! Ecco i dettagli

A Matera cresce l’attesa per l’arrivo di Papa Francesco.

All’omaggio di Annalisa, mamma di due bimbi e amante della cartapesta, si aggiunge quello preparato dall‘Amministrazione.

Così il Sindaco, Domenico Bennardi:

“La visita del Santo Padre non può che suscitare gioia in una città e rappresenta una di quelle rare e preziose occasioni nelle quali stringersi come comunità.

Matera rappresenta un luogo antico eppure senza tempo, di sovrapposizione culturale, ricco di misticismo e intriso di profonda religiosità, con evidenti segni di una fervida e genuina spiritualità negli affreschi bizantini, nelle chiese rupestri o nelle edicole votive dei Sassi.

Non potevamo che attingere alla nostra materanità per un omaggio rivolto a Papa Francesco che potesse rappresentare la nostra storia e la nostra arte.

L’amministrazione comunale offrirà in omaggio al Santo Padre tre bellissime incisioni riproducenti il Trionfo dell’Amore, della Castità e del Tempo, realizzate nel 1974 da uno dei più alti e autentici rappresentanti dell’arte contemporanea materana, Luigi Guerricchio.

La sua arte è stata influenzata, come è riportato nella lettera al Santo Padre, dai volti e dalle immagini della sua città e dei Sassi, ma anche dalla campagna con le sue vendemmie e le mietiture ricche di realismo figurativo.

Guerricchio con le sue immagini, racchiuse nelle sue ceramiche, nei suoi oli, nella cartapesta, nei pastelli e nelle incisioni come queste, ha saputo illustrare la vita della nostra città, cogliendone pienamente l’essenza.

Le tre incisioni in bianco e nero, racchiuse in una rilegatura speciale creata appositamente per l’occasione, con scritta dorata e drappo rosso, documentano al meglio l’attività di questo straordinario artista, opere grafiche mediante le quali l’autore, con un tono malinconico, esprime i sentimenti del popolo materano, segnato dalla fatica e dalla laboriosità.

Offrirò un personale dono al Papa, un dipinto raffigurante l’immagine della Madonna della Bruna.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)