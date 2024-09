A Matera, per la prima volta, si celebrano le Giornate europee del patrimonio! Ecco il programma completo

È tutto pronto per le “Giornate europee del patrimonio”, in programma domani e domenica per la prima volta anche a Matera.

Si parte già in prima mattinata con due centri nevralgici intorno ai quali ruoteranno eventi di ogni tipo: il castello Tramontano con la nuova veste del suo fossato, recuperato e reso fruibile dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Consorzio di bonifica della Basilicata dopo anni di abbandono, e la suggestiva chiesa di Santa Maria de Armenis.

Tra le novità dell’ultim’ora si segnala anche l’iniziativa dell’associazione “Tittà art couture” con le artiste Claudia Perdicchia e Maria Teresa Andriulli, che metteranno in mostra bellissimi abiti storici, gioielli realizzati a mano e tele raffiguranti la città dei Sassi, donando ai visitatori cartoline artigianali di Matera dipinte a mano.

Il programma prevede visite guidate, aperture straordinarie, ingressi gratuiti, percorsi e urban game saranno organizzati nei luoghi cittadini culturalmente più rappresentativi.

Il tema italiano delle Gep 2024 “Patrimonio in cammino”, riprende lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections”, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione.

Di seguito il programma completo:

28 settembre Itinerario culturale internazionale del Cammino materano: da via Le Piane al centro storico (habitat rupestre) dalle 15 alle 18. Inizio ore14.30 (evento su prenotazione: https://camminomaterano.it/evento/1).

28 e 29 settembre: urban game Detective tra i Sassi: I luoghi del Conte- Patrimoni In Cammino dalle 16 alle 20. Inizio ore 15.30, partenza fossato del castello Tramontano (evento su prenotazione: https://shorturl.at/8rrCo).

28 e 29 settembre: Percorsi tra Fede e tradizione: Patrimoni in cammino i cimeli del carro, apertura straordinaria Chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

28 e 29 settembre: alla scoperta del patrimonio fortificato locale con rievocazione storica: apertura straordinaria del Castello Tramontano, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (evento su prenotazione: https://shorturl.at/WpfEf).

29 settembre: Passeggiata emozionale Matera SottoSopra, alla scoperta dell’antico e armonioso rapporto tra natura e uomo e della sua sapiente arte di convogliare l’acqua, dalle ore 10.30 alle 12.30, inizio ore 10, partenza Castello Tramontano.

Sul sito del ministero della Cultura sono pubblicati in tempo reale tutti gli eventi (https://cultura.gov.it/giornate-europee-del-patrimonio-2024).

Il ritrovo per coloro che intendono partecipare al Cammino Materano è previsto domani pomeriggio, sabato 28 settembre, alle ore 14.20 si via Aldo Moro davanti a piazza Matteotti, dove ci sarà un bus urbano della Miccolis con scritta: “Servizio speciale”, diretto in via Le Piane. Occorre essere muniti del titolo di viaggio (biglietto corsa semplice).