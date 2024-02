A Matera oltre 30 Comuni della provincia e della vicina Puglia: “Il nostro territorio non è una discarica”. I dettagli

Oggi a Matera si sono riuniti i sindaci di di 31 Comuni della provincia di Matera e delle aree limitrofe Ginosa, Santeramo e Altamura per dare vita al Tavolo permanente ‘No Scorie’.

Il sindaco di Pisticci Domenico Albano, a margine dell’incontro, ha detto:

“Abbiamo ribadito con forza il nostro ‘no’ a ogni ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari sul nostro territorio, e con l’insediamento del Tavolo permanente ‘No Scorie’ stiamo formalizzando una posizione condivisa dagli amministratori della provincia materana”.

Lo scorso dicembre, è stato pubblicato l’elenco delle aree idonee alla localizzazione del deposito nazionale delle scorie nucleari e ben dieci ricadono sul suolo lucano.

Ha detto Albano:

“L’amministrazione di Pisticci ha sin da subito lanciato un appello all’unità per contrastare ogni ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari, ma anche di ogni altro tipo di rifiuto poiché non possiamo più accettare che il nostro territorio sia considerato e usato come una discarica“.

L’insediamento del Tavolo ‘No Scorie’ è l’inizio di un percorso condiviso che prosegue il prossimo 7 febbraio, sempre a Matera, con la riunione dei presidenti dei Consigli comunali delle città Capoluogo di Provincia di Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e Molise.