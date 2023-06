A Matera la “Festa della Bruna dei bambini”: ecco la nuova data

Causa del mal tempo della giornata del 24 Giugno “La Bruna dei bambini” è stata rinvia a domani pomeriggio 28 GIUGNO 2023 ore 19:15.

La “Festa della Bruna dei bimbi” è organizzata dalla scuola dell’infanzia “L’Albero Azzurro”, con il patrocinio dell’Associazione Maria SS. della Bruna.

La Festa della Bruna dei bimbi coinvolge ogni anno i bambini dai 3 ai 6 anni facendo ripercorrere “in piccolo” tutte le fasi della Festa più attesa dai materani: la processione dei Pastori, la vestizione del generale, la sfilata del carro trainato da muli, scortato da cavalieri, e lo “strazzo” finale da parte dei bambini, anticipando così il rito religioso e pagano che si celebra il 2 luglio.

E’ proprio in questo contesto che si colloca il progetto trasmettendo sin da piccoli i nostri mestieri e tradizioni più antiche cercando di far conoscere la nostra festa in tutto il mondo mediante il gioco.

A tal proposito si deve all’antico lavoro dei cartapestai la conservazione nel tempo di questa antichissima arte che raggiunge il suo momento di massimo splendore con la realizzazione del Carro trionfale della Madonna della Bruna per la festa patronale del 2 luglio che con i suoi seicento anni è una delle feste piu’ antiche d’Italia.

Per crescere bisogna conoscere e mantenere le proprie tradizioni.

Ogni società esprime sé stessa nella capacità di riconoscere la propria storia, di produrre e di condividere cultura, di coglierne di nuove nel rispetto di chi vuole esplorare per scoprire la diversità culturale e la storia dell’umanità, come fonte inesauribile del sapere.

Tale progetto sulla base delle nostre tradizioni guarda al futuro spiegando usi e costumi di una festa che rappresenta Matera, da sempre città d’arte, cultura e profonde radici cristiane.

Con la rappresentazione della festa fedele alla realtà ma a misura di bambino, la Bruna dei Bambini diventa un evento memorabile ogni anno più atteso.

La rievocazione è basata sulla cultura e sulle tradizioni di una festa piena di storia, usi, momenti spirituali e festosi.

Un’occasione in cui i bambini sono a stretto contatto con le tradizioni locali e il carro trionfale assume il ruolo centrale.

Insegnare tutto questo ai bambini è molto importante perché permette loro di vivere una festa che nonostante i suoi 600 anni si adatta perfettamente ai tempi moderni.

Di seguito la locandina con i dettagli.

