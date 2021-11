A Matera il Consiglio Comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. I dettagli

Il Consiglio comunale è convocato per domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 16:30 in seduta straordinaria presso la Sala Pasolini in via Sallustio.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea: Adesione del Comune di Matera al progetto “Milite ignoto cittadino d’Italia” Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Potrà assistere in presenza ai lavori della seduta consiliare un numero massimo di 30 cittadini in possesso di “green pass” in corso di validità.

Il “green pass” dovrà essere esibito, unitamente ad un documento d’identità, agli agenti di polizia locale in servizio presso la sala consiliare, prima dell’accesso alla sala stessa.

