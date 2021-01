A Matera i Grandi della Terra con il G20: cittadini invitati a partecipare con le loro idee! Ecco come fare

Dal 28 al 30 giugno prossimi, Matera potrebbe ospitare (se la situazione pandemica lo permetterà) il G20 dei Ministri degli Esteri.

Per l’Amministrazione:

“Durante i mesi che ci separano da questa importante riunione internazionale, Matera deve dimostrare la capacità di affrontare con successo anche le sfide più impegnative, comprese quelle per l’organizzazione dell’evento, facendo in modo che il mondo possa apprezzare nuovamente i valori più preziosi della nostra città.

Come sempre, il desiderio è che questa possa trasformarsi in un’occasione non di mero protagonismo istituzionale, ma capace di invitare i cittadini materani ad essere partecipi di ciò che avverrà, anche attraverso idee e proposte proprie.

Per questo, l’Amministrazione comunale lancia già da ora l’iniziativa “IDEE PER IL G20”.

Tutti i cittadini che desiderano proporre una loro idea, possono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica turismo@comune.mt.it (messo a disposizione per l’azione), specificando nell’oggetto “Idee per il G20” e illustrandone brevemente contenuto e finalità.

Importante è sottolineare che non si tratta di un concorso o di un bando, ma più semplicemente di una modalità partecipativa.

Le proposte che perverranno saranno valutate anche in base alla fattibilità e alla sostenibilità economica”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)