A Matera e provincia un progetto per l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro e dell’auto-impresa. Ecco come inviare la propria candidatura

“Women in Action” è un progetto promosso dall’Associazione Mondi Lucani ODV ETS, in partenariato con le Associazioni IoStoconTe ODV, Fatti non Foste APS e Circolo Culturale “S. Pertini” ODV, e finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito dei progetti di rilevanza locale di cui all’art.72 del D. LGS 117/2017 “Codice Terzo Settore” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I fondatori spiegano:

“Asse portante di Women in Action è l’inserimento nel mondo del lavoro e dell’auto-impresa delle partecipanti attraverso il consolidamento delle loro competenze tecniche e trasversali.

Ecco perché l’intervento è rivolto a 15 donne residenti in Basilicata in età compresa tra i 18 e i 60 anni e ha come obiettivo:

il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne attraverso attività mirate a potenziare le risorse personali e professionali delle donne,

accrescere l’autostima e la consapevolezza dei propri diritti al fine di costruire piani di impresa e accompagnare al lavoro e al project working.

“Women in Action” coinvolge il Comune di Matera e i 13 Comuni del piano sociale di zona:

Irsina,

Bernalda,

Calciano,

Ferrandina,

Garaguso,

Grassano,

Grottole,

Montescaglioso,

Miglionico,

Oliveto Lucano,

Pomarico,

Salandra,

Tricarico.

Nelle prossime settimane, si terranno incontri/laboratori in diversi paesi della provincia al fine di fornire alle potenziali beneficiarie tutte le informazioni utili”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.mondilucani.it nella pagina dedicata al progetto e compilare un form inviando la propria candidatura.

In alternativa è possibile iscriversi ai canali social di “Women in Action”.

Ecco la locandina del progetto.