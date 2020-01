A Matera e provincia il Ministro Bellanova! Ecco quando

“Ringraziamo il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova che, su nostro invito, si è resa subito disponibile per tenere a battesimo a Matera, lunedì 13 gennaio, a partire dalle ore 19, presso Mulino Alvino, il partito Italia Viva, fondato nell’ottobre scorso con Matteo Renzi, a cui abbiamo aderito in Basilicata con entusiasmo e determinazione”.

Lo rendono noto il consigliere regionale capogruppo di Italia Viva, Luca Braia e la già Senatrice Maria Antezza, i quali aggiungono:

“Siamo convinti insieme a tanti cittadini e amministratori, oltre che all’onorevole Vito De Filippo e al consigliere regionale Mario Polese, che anche in Basilicata si possa aprire una nuova fase politica più riformista e liberale, inclusiva e moderata, con l’obiettivo principale di riavvicinare le comunità alla politica e formare una nuova classe dirigente utile alla Basilicata e al paese intero.

Dalla tarda mattinata e per l’intero pomeriggio accompagneremo il Ministro Bellanova, che tanto impulso e protagonismo sta dando all’agroalimentare italiano, nella visita di alcune aziende agricole e presso alcuni tra i più importanti stabilimenti produttivi per la lavorazione dell’ortofrutta, nel metapontino.

Porteremo il Ministro dell’agricoltura a conoscere e toccare con mano le eccellenze agroalimentari e imprenditoriali presenti nel territorio, sulle quali abbiamo molto lavorato negli ultimi anni per sostenere e favorire i processi aggregativi di filiera, di innovazione e di ricerca dell’identità, della qualità e della sostenibilità, puntando anche alla valorizzazione del brand Basilicata dell’agroalimentare in Italia e nel mondo.

Abbiamo colto, inoltre, l’occasione per organizzare un incontro dedicato in Alsia/Agrobios, previsto per le ore 15, nella sede di Pantanello a Metaponto, con le delegazioni delle Organizzazioni di produzione di tutti i settori agricoli della Basilicata, a cui farà seguito a Matera, presso il Mulino Alvino, un incontro con le delegazioni delle associazioni di categoria di settore che potranno esporre criticità e progettualità utili a sviluppare un comparto strategico per la nostra Basilicata e per l’intero Mezzogiorno, a partire dalla realizzazione della piattaforma dell’ortofrutta a Ferrandina, inserita nella Zes Ionica con il porto di Taranto.

Partirà così anche in provincia di Matera e con il contributo fondamentale della Bellanova, la fase organizzativa e operativa di Italia Viva, che consolida la propria attività dopo la presentazione del gruppo regionale a Potenza nelle scorse settimane avvenuta alla presenza del vice presidente della Camera Ettore Rosato”.