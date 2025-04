A Matera cinque candidati a sindaco: ecco i nomi

Sono cinque i candidati alla carica di sindaco e 18 le liste presentate per le Comunali di Matera, l’unico degli otto Comuni lucani chiamati al voto il 25 e il 26 maggio con il sistema del doppio turno con eventuale ballottaggio l’8 e il 9 giugno.

Alle ore 12 si sono concluse le operazioni di presentazione delle candidature.

Nella Città dei Sassi come fa sapere ansa i candidati alla carica di primo cittadino sono:

Antonio Nicoletti (centrodestra),

Luca Prisco (Democrazia materana),

Domenico Bennardi (M5S),

Vincenzo Santochirico (Progetto Comune Matera),

Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Pd vincitore delle primarie ‘Open’, non riconosciute dai partiti.

Ma il Pd – come già successo nelle Comunali di Potenza della primavera 2024 – non ha presentato una lista con il proprio simbolo.

Nicoletti – direttore generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, anno in cui la Città dei Sassi fu Capitale europea della Cultura – sarà sostenuto da sei liste (La scelta giusta, Io Sud, Acito-Udc, Fratelli d’Italia, Nicoletti sindaco per Matera capitale, Forza Italia), l’imprenditore Prisco da una (Democrazia materana), come l’ex presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Santochirico (Progetto Comune Matera).

Il M5S è l’unico simbolo a sostegno di Bennardi, sindaco uscente, eletto nell’ottobre 2020 e decaduto nell’ottobre del 2024 dopo le dimissioni di 17 consiglieri comunali su 32.

Accanto al nome di Cifarelli ci saranno nove liste: Matera nel cuore, Matera 2030, Volt, Matera democratica, Materia Futura-Giovani per Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera e Socialisti e + Matera.

Gli altri sette Comuni lucani in cui si voterà il 25 e il 26 maggio sono Atella, Lavello, Senise e Tolve in provincia di Potenza; Bernalda, Irsina e Montalbano Jonico in quella di Matera.