A Matera arriva Ron! I dettagli

Martedì 31 Gennaio 2023, dalle ore 11:00 RON sarà a Matera ospite degli studi di Radiosa Music e Radiosa TV.

L’artista presenterà il nuovo album “Sono un figlio” in #mezzogiornoconvista, programma condotto da Michela Amabile.

L’intervista sarà trasmessa in RadioVisione in diretta radio, tv e in contemporanea sui principali canali streaming dell’emittente (sito web, app).

Dalle ore 11:40 RON incontrerà gli ospiti della Residenza Brancaccio di Matera per un breve momento di solidarietà e un saluto ai presenti.a

