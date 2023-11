A Matera anche la nota cantante Antonella Ruggiero con una magnifica performance scende in campo a difesa delle donne. Le foto

Intensa partecipazione di pubblico ieri 20 Novembre, alla serata di sensibilizzazione promossa del Centro italiano antiviolenza ATHENA.

L’organizzazione di volontariato, centro italiano antiviolenza CE.IT.A. ATHENA , è attiva in diverse Regioni d’Italia.

E’ costituita dal servizio di ascolto e accoglienza per donne e minori maltrattati ed è rivolta a donne e minori che vivono o hanno vissuto situazioni di maltrattamenti, violenza, abusi e offre loro informazioni e sostegno psicologico e legale nel percorso di uscita dalla violenza.

Il Centro antiviolenza assicura la piena tutela delle vittime, in particolare: il rispetto della privacy, la garanzia di anonimato e riservatezza, il supporto per l’avvio delle azioni del percorso di uscita dalla violenza in un continuo processo di reciprocità tra operatrici e vittime e in stretta collaborazione con le Forze dell’ordine e l’Autorità giudiziaria.

L’iniziativa tenutasi ieri rientra nella Campagna di promozione e formazione per il contrasto ai fenomeni di violenza domestica, di genere e contro i minori, anticipa a Matera, la programmazione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La scrittrice Dianella Lasala e gli attori, Ines Frorio e Antonello Morelli, con grande maestria, hanno dato voce, attraverso l’interpretazione di monologhi tratti da Storie vere, a PERSONE CHE CE L’HANNO FATTA, che sono riuscite a riprendersi la propria vita, a riscoprire il loro valore, a ricominciare da se stesse.

Storie di donne che sono riuscite a sfuggire al proprio carnefice e sono andate oltre e che, denunciando, hanno dimostrato che la violenza non è un destino e si può spezzare.

Ancora quest’anno, sono stati registrati oltre 100 femminicidi; tragedie che procurano grande sdegno e dolore ma non devono scoraggiare: la VIA DI USCITA, pur se difficile e faticosa, C’E’ ed è fatta di coraggio, di lavoro di rete, di formazione, di educazione all’autostima, di dialogo, di strumenti legislativi, finanziari e giudiziari tempestivi ed adeguati.

Questi gli aspetti su cui si è discusso approfonditamente in una intervista curata dalla Presidente del CE.IT.A., Dott.ssa Rosa Mastrosimone, e rivolta alla Psicologa Luciana Giordano, alla Prof.ssa Maria Antonella Minardi, all’esperta del disagio Prof.ssa Mariella Cosola, all’Avvocato Maria Teresa Tralli e al Dott. Antonio Peragine Direttore di numerose e note testate giornalistiche.

Scrive Rosa Mastrosimone, presidente del centro italiano antiviolenza CE.IT.A. ATHENA:

“Un grazie di cuore alla nota Cantante Antonella Ruggiero, voce superba e tra le più famose ed apprezzate a livello internazionale, per la sua magnifica performance e per il supporto e l’attenzione che, da tempo, dedica ai temi della non violenza verso le donne.

Ringraziamenti a tutte le autorità presenti, in particolare al Questore Emma Ivagnes, al Tenente Colonnello Gianfranco di Sario, al vice Prefetto Vincenzo Lubrano e a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine per il loro operato e tutela del singolo e della collettività”.

