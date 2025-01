A Bernalda continuano gli screening pediatrici nelle scuole primarie. Questo il prossimo appuntamento

A Bernalda gli screening già eseguiti per gli scolari del plesso Aldo Moro, oggi sono in corso nel plesso di Via Marconi e per il 7 febbraio 2025 saranno eseguiti presso la scuola primaria di Metaponto Borgo.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Questa importante iniziativa è stata organizzata nell’ambito dell’evento “Il Castello VesteModa” pensato e diretto da Lara Tataranno e grazie alla collaborazione della D.S. Prof.ssa Grazia Marciuliano, di tutti i medici pediatri e infermieri volontari che si stanno spendendo per questa nobile iniziativa”.