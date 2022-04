106 Jonica: altro brutto incidente nei pressi di Ginosa! Ecco cos’è successo

Ancora un incidente si è consumato sulla 106 Jonica.

Nella serata di ieri nei pressi di Ginosa, per cause ancora da accertare, un furgone si è scontrato con un’auto ferma (pare a causa di un guasto) per poi andare a sbattere contro le barriere, sfondarle e finire nella parte sottostante, sulla complanare.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e dell’Anas.

L’ennesimo sinistro avvenuto solo a pochi giorni dall’incidente verificatosi a Policoro.a

