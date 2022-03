100 delegati delle Diocesi italiane riuniti a Matera! Ecco i dettagli

L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, in collaborazione con il Comitato nazionale del Congresso Eucaristico, mercoledì 9 marzo, alle ore 11:00, presenta, nel Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile, il programma delle tre giornate di incontro riservate ai delegati diocesani del Congresso eucaristico in preparazione all’appuntamento del prossimo mese di settembre.

Il Rituale Romano considera un Congresso Eucaristico “come una stazione a cui una Chiesa locale invita le altre chiese della medesima regione o della stessa nazione o del mondo intero”.

Per favorire la partecipazione di tutte le Diocesi italiane a questo evento comunitario, secondo quanto già annunciato nella Lettera pastorale in vista del Congresso Eucaristico, i delegati di ogni singola Chiesa locale si incontreranno “durante una tre giorni che li vedrà protagonisti nel fare propri i contenuti, nelle proposte che faranno, nella visita dei luoghi più significativi della nostra città.”

Interverranno nella presentazione:

l’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo;

il segretario della Commissione Nazionale del Congresso eucaristico Don Antonio Di Leo, sacerdote della Diocesi di Matera-Irsina;

un rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana.

Nel corso dell’incontro si farà il punto sullo stato dei preparativi in vista del Congresso eucaristico nazionale in programma a Matera, dal 22 al 25 settembre 2022.

Nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte dall’attuale DPCM in materia di Covid-19, l’incontro avverrà in modalità mista: i giornalisti potranno essere presenti di persona oppure, facendone richiesta, potranno collegarsi in videoconferenza previo invio da parte nostra del link di collegamento.a

