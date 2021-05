Vaccini, Figliuolo alle Regioni: “Avanti con over 60 e fragili o non ne usciamo più”. I dettagli

Immunizzare quanto più possibile over 60 e i fragili, altrimenti “non ne usciamo più”.

Questo l’appello del commissario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo rivolto a tutte Regioni:

“Lo chiedo davvero a tutti i presidenti di andare avanti con il piano: è facile farsi prendere dalla propaganda, e dire ‘apro questa categoria o un’altra’, ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60, che sono quelli che hanno il 95% di probabilità di finire in ospedale, peggio ancora in intensiva e peggio ancora di morire, non ne usciamo più.

In queste due settimane ci dobbiamo concentrare su queste due categorie: gli over 60 e i fragili.

C’è stato un calo vertiginoso dei ricoveri e dei decessi dando priorità alle classi vulnerabili.

Adesso abbiamo davanti 2-3 settimane in cui dobbiamo tenere la barra dritta.

Da giugno, con l’arrivo massiccio di vaccini, potremo pensare ad avere le inoculazione massicce sul resto delle categorie: gli alberghieri, il settore della grande distribuzione che ne hanno bisogno, i cassieri che hanno lavorato dall’inizio della pandemia e che per me sono eroici come i medici.

Tutti sono essenziali ma adesso dobbiamo continuare a mettere in sicurezza le persone più vulnerabili”.

