Tricarico: disinfettante negli uffici e nelle scuole. I dettagli

L’emergenza Coronavirus non ha risparmiato neppure i cittadini lucani che hanno dovuto fare i conti con gli sciacalli delle mascherine e gel igienizzante.

Tutti i Comuni, attraverso i canali ufficiali, hanno diffuso le informazioni utili per prevenire qualsiasi tipo di truffa.

Non ultimo il Comune di Tricarico che, in un post pubblico, porta a conoscenza della comunità come:

“Presso la Casa Comunale e le scuole sono stati installati i dispenser igienizzanti.

La richiesta di fornitura è stata evasa parzialmente, nei prossimi giorni altri dispenser verranno installati in ogni scuola, compreso l’IIS Carlo Levi e l‘Istituto Gesù Eucaristico“.