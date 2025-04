Terminal Bus in Piazza della Visitazione a Matera: la variante si può fare. Il progetto degli Architetti Innovativi

In vista dei ponti primaverili che porteranno a Matera migliaia di turisti, il gruppo Architetti Innovativi rilancia la proposta della variante al progetto di Piazza della Visitazione per inserire un terminal bus in grado di garantire sicurezza agli utenti eliminando i disagi che la città vive con la presenza dei bus in via La Malfa, via Moro e viale delle Nazioni Unite.

Gli architetti innovativi hanno elaborato un progetto di massima ed uno studio di fattibilità che dimostra come si possa tecnicamente procedere con la variante ai lavori in corso per il Parco della Visitazione.

Una variante a costo zero per l’Amministrazione comunale.

La proposta per l’inserimento del terminal bus all’interno del Parco della Visitazione si distingue per la sua attenzione al rispetto del piano di viabilità esistente.

Nessuna modifica ai percorsi stradali, ma un’idea che valorizza l’area esistente in modo intelligente e funzionale.

Affermano gli architetti materani:

“Nel progetto di massima che proponiamo il terminal, situato in posizione strategica tra la stazione Fal e l’edificio della vecchia stazione rappresenta un vero e proprio punto di connessione per turisti, viaggiatori e pendolari.

L’edificio della vecchia stazione, riqualificato di recente, potrebbe essere trasformato in una moderna struttura di servizio, ideale per incontrare le esigenze di chi viaggia.

L’analisi di fattibilità prevede, inizialmente, la creazione di sei stalli per gli autobus, corredati da camminamenti pedonali progettati per garantire la massima sicurezza ai passeggeri.

Con una progettazione più approfondita, sarà possibile raddoppiare il numero di stalli sfruttando l’area adiacente alla nuova rotatoria, migliorando ulteriormente la capacità del terminal.

Non si tratta solo di un intervento utile, ma anche di una soluzione economicamente sostenibile.

Infatti, grazie allo strumento della variante in corso d’opera, previsto dal codice degli appalti pubblici, il progetto non richiede nuovi finanziamenti, ma solo una riallocazione delle risorse già disponibili“.

Con questo intervento di variante progettuale Matera può guardare al futuro migliorando efficienza e integrazione, superando questa grave mancanza funzionale del Parco della Visitazione.

Nella foto il progetto di massima del terminal bus.