Su Matera ancora temperature oltre i 30 gradi: ecco le previsioni aggiornate

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Martedì 23 Luglio avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 33°C, la minima di 21°C.

Nella giornata di Mercoledì 24 Luglio avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 25°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.