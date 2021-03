Scorie nucleari in Basilicata, gruppi di lavoro appositamente istituiti: ecco le ultime novità

Con una delibera approvata oggi, la Giunta regionale ha preso atto del Documento Unico delle Osservazioni Tecnico – Scientifiche (DOTS) alla “Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”, predisposto all’esito degli approfondimenti svolti dai gruppi di lavoro appositamente istituiti presso il Dipartimento Ambiente, ed ha contestualmente espresso la propria “totale contrarietà alla proposta di localizzazione” del deposito in Basilicata.

Come annunciato nei giorni scorsi, il governo regionale ha scelto di non beneficiare della proroga del termine per la presentazione delle osservazioni, che saranno quindi trasmesse entro la data stabilita inizialmente, cioè entro il 5 Marzo prossimo.

Il Documento sarà presentato nei prossimi giorni.

