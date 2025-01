Polizia di Matera: svolta la prima esercitazione della Squadra di Negoziazione. Ecco com’è andata

Al fine di fronteggiare e risolvere eventi critici complessi, che comportino grave turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata istituita, di recente, anche presso la Questura di Matera, la Squadra di Negoziazione, composta dal Negoziatore operativo della Polizia di Stato e dalla struttura di negoziazione, di cui fanno parte personale selezionato degli Uffici Operativi della Questura, nonché la S.I.C. (Squadra Interventi Critici), costituita, a sua volta, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e dalle U.O.P.I. (Unità Operative di Primo Intervento).

La complessità e la delicatezza degli scenari in cui queste componenti sono chiamate a intervenire impongono un costante aggiornamento, onde mantenere e arricchire la specifica competenza, anche attraverso l’effettuazione di esercitazioni pratiche.

Scenario operativo dell’esercitazione è il sito comunale “Casino Padula”, situato nel rione Agna Le Piane, immaginato, nell’azione dimostrativa, quale Centro di ascolto per donne vittime di violenza, dove un uomo, armato ed in forte stato di agitazione, fa irruzione e, non trovandovi la moglie, che lo ha denunciato per maltrattamenti, decide di prendere in ostaggio un impiegato del Centro.

Fondamentale il momento dedicato all’iniziale briefing tattico, che vede l‘intervento degli operatori di D.I.G.O.S., Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica ed Ufficio Sanitario Provinciale per acquisire, il più velocemente possibile, tutte le informazioni utili ad affrontare la situazione emergenziale.

Partecipa alle operazioni anche un Medico Psicologo della Direzione Centrale di Sanità.

Nel corso dell’esercitazione viene richiesto, altresì, l’intervento di personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, del Comando della Polizia Municipale di Matera e della Sezione della Croce Rossa Italiana di Matera.