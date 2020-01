Policoro si rifà il look: lavori di completamento e manutenzione in queste zone! I dettagli

L’assessore comunale di Policoro, Gianluca Marrese, in un post pubblico porta a conoscenza dei cittadini che:

“In data 31/12/2019 con scadenza 30 Gennaio 2020, è stata pubblicata la gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di completamento del Lungomare (P.zza Centrale al Lido) per un importo pari ad € 153.477,32.

La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Noi la Piazza a mare la realizzeremo, altri non ci hanno nemmeno provato.

Nell’ultima giunta abbiamo approvato anche la fattibilità tecnico-economica per la manutenzione dell’ultimo miglio di Via Lido con la rimozione dei guardrail esistenti e l’adeguamento della pista ciclabile, per un importo di € 360.000,00, già stanziati.

È pronta altresì la documentazione per la pubblicazione del bando per il ‘Servizio raccolta rifiuti’, che bandiremo al più presto.

Questi sono i fatti, altro che le chiacchiere che qualcuno racconta in giro, parlando di una città ferma e sofferente”.

Di seguito gli atti dell’Amministrazione sugli interventi sopra citati.