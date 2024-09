Policoro, rifiuti: stop all’inciviltà e all’abbandono selvaggio! Ecco come inviare una segnalazione

“Quotidianamente sono in corso interventi di pulizia e bonifica di aree comunali soggette, purtroppo, a gesti di inciviltà e abbandono selvaggio dei rifiuti”.

Così il Comune di Policoro che aggiunge:

“Nonostante le varie sollecitazioni e l’avvertimento di un sistema di sorveglianza che presto sarà attivato per colpire chi si rende protagonista di tali gesti maleducati, che deturpano il decoro del nostro territorio, c’è ancora molto da fare per migliorare le condizioni di luoghi che meritano di tornare ad essere salubri e godibili per l’intera comunità.

Qui, nello specifico, l’ultimo intervento, effettuato presso l’uscita del centro commerciale, dove il verde attorno alla carreggiata è stato completamente ripulito.

A tal proposito, chiediamo nuovamente di avere più rispetto del nostro ambiente.

In più da oggi, oltre all’applicazione Policoro Ambiente, potrete scrivere al seguente indirizzo mail 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐚@𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐨𝐫𝐨.𝐛𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐚.𝐢𝐭 che raccoglierà anche le vostre segnalazioni per contrastare il deposito illegale dei rifiuti”.