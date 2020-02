Policoro: questa scuola è una delle sei finaliste per la Provincia di Matera in questo Concorso!

Coding (programmazione informatica) e Inclusione non sono argomenti agli antipodi, ma il linguaggio computazionale e di programmazione da un lato e l’inclusione dall’altro, come integrazione del “diverso” da me, possono rappresentare un’opportunità per creare qualcosa di importante per tutti gli alunni, soprattutto per quelli con difficoltà comportamentali e sociali.

Su questa scia, l’Istituto Enrico Fermi di Policoro ha deciso di partecipare al Concorso “Premio Scuola Digitale” ottenendo un buon risultato.

Come si legge in un post pubblico:

“Anche quest’anno il Fermi è una delle sei scuole finaliste per la Provincia di Matera.

Il momento conclusivo della fase provinciale si terrà il giorno 27 Febbraio presso l’Auditorium Gervaso.

Il Fermi si candida con l’innovativo progetto Incloding, che propone l’utilizzo del Coding per l’inclusione.

Una grande esperienza di entusiasmo e crescita formativa che ora proponiamo come modello.

Il progetto è stato promosso dall’animatrice digitale Magda Minervini”.

Complimenti!