Policoro: per i ragazzi dell’Istituto comprensivo “L. Milani” un incontro ricco di emozioni tra musica, disegni e lettura. L’iniziativa

Un incontro ricco di emozioni quello organizzato dall’Istituto comprensivo “L. Milani” e che si è tenuto questa mattina nell’Aula Magna in via Allende, dove i ragazzi delle classi IID, IIE, IIIC e IE hanno avuto il privilegio di incontrare la prof.ssa Lucia Gallo, autrice del libro “Ora come allora”.

Il testo, pubblicato da Edigrafema e letto con interesse dagli studenti, ha lasciato messaggi profondi e ha ispirato la creazione del progetto lettura dal titolo “La Divina commedia, Ora come allora”.

Spiega l’Istituto Comprensivo n. 1 “L. Milani” di Policoro:

“Questo progetto si è concentrato sul confronto tra il viaggio intrapreso da Sveva, la protagonista del libro e quello di Dante Alighieri nella Divina commedia.

I disegni realizzati dai ragazzi, sotto la guida della professoressa M.A. Giovinazzo, hanno fornito una cornice visiva suggestiva, mentre la musica ha aggiunto un tocco di magia grazie alla creatività dei docenti G. Magno, M. Giordano e R. Campisi, che hanno preparato brani a tema in linea con il libro.

Le parole dell’autrice sono state interessanti e coinvolgenti, oltre a rispondere alle domande degli studenti, ha condiviso dettagli della sua vita, ha sottolineato l’importanza della lettura e ha invitato i ragazzi a immergersi in questo affascinante mondo, lasciando da parte i telefonini.

La Dirigente Scolastica, Agnese Schettini, ha elogiato la referente del progetto, Margherita Mastrosimone, e tutti i docenti coinvolti, ringraziando in modo particolare la scrittrice per aver accettato l’invito.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli studenti, considerati l’anima della scuola, e ai genitori presenti, perché condividere le attività scolastiche con le famiglie è sempre gratificante”.

Ecco le foto dell’incontro con l’autrice.