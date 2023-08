Policoro: nuovo look per le aree sportive di questa scuola! I dettagli

Con determina della Provincia di Matera datata Giugno 2023 è stato definitivamente approvato e reso esecutivo il Progetto Unificato denominato “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – Riqualificazione di aree sportive all’aperto” che insistono nell’area di pertinenza del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Policoro, per un importo pari a 677.000,28.

Ci informa Gianluca Modarelli, Consigliere Provinciale di Forza Italia e co-responsabile di tale proposta progettuale:

“Si tratta non solo di una vittoria positiva ottenuta a seguito di una non facile battaglia competitiva per ottenere i fondi PNRR messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, ma anche di un altro valido traguardo per l’operato della Provincia, che ancora una volta è riuscita a dar voce alle esigenze del territorio e soprattutto a garantire nel mondo della scuola, il godimento di maggiori servizi e opportunità per i nostri ragazzi”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)