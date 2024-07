Policoro: inaugurata l’area sportiva annessa all’Iis Pitagora! I dettagli

Un arricchimento dell’offerta formativa nella consapevolezza che, quando le sfide si programmano con serietà e oculatezza, si vincono.

Il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha inaugurato, insieme al sindaco di Policoro, Enrico Bianco, e alla dirigente scolastica dell’Iis Pitagora, Maria Carmela Stigliano, la nuova area per i servizi sportivi connessi all’istruzione della scuola della città jonica.

Alla cerimonia era presente anche il consigliere provinciale Giuseppe Maiuri.

I lavori, appaltati dalla Provincia di Matera, sono stati finanziati dal Next Generation EU per circa 462mila euro e hanno portato alla realizzazione di un campo per basket e volley, un impianto per il salto in lungo e di un percorso pedonale dedicato che non interferisce con quello attualmente esistente e aperto alla circolazione.

Ha spiegato Marrese:

“Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo per la comunità scolastica del Pitagora e per l’intera comunità di Policoro.

Consegnare quest’area mi riempie di gioia perché a settembre, quando gli alunni torneranno a scuola, troveranno un ulteriore servizio utile alla loro crescita e a rendere ancor più completa l’offerta formativa di questo istituto.

Nel ringraziare il personale dell’ufficio tecnico della Provincia di Matera che ha curato tutti i dettagli, progettuali e non, e la dirigente scolastica per la collaborazione prestata, voglio rivolgere un pensiero anche a tutta l’Amministrazione provinciale e, in particolare, al vice presidente della Provincia Emanuele Pilato, che ha la delega al piano palestre, così come al consigliere Giuseppe Maiuri, a sua volta delegato all’edilizia scolastica, e all’ex consigliere Gianluca Modarelli.

Grazie, naturalmente, anche alla ditta che ha realizzato gli impianti”.

Soddisfatta anche la dirigente scolastica, Maria Carmela Stigliano:

“Con questi impianti il nostro istituto diventa più ricco nella sua offerta formativa: i nostri studenti potranno conciliare egregiamente il loro corso di studi con l’attività ludico-sportiva, da sempre fondamentale nella loro crescita.

Voglio ringraziare il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, per la sua costante attenzione alle esigenze del mondo scolastico”.