Policoro dà il via alle festività natalizie con la processione e l’omaggio floreale alla Madonna. Ecco gli altri appuntamenti di oggi

Buona festa dell’Immacolata a tutta la comunità!

Così esordisce il comune di Policoro che aggiunge:

“Vi ricordiamo che questa sera, dalle 19.00, appuntamento in Piazza Eraclea per dare il via alle festività natalizie con la processione e l’omaggio floreale alla Madonna.

Subito dopo ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale, delle installazioni luminose e, per i più piccoli, uno spettacolo sorprendente di Babbo Natale e dei suoi Elfi!

A seguire “Crispe in Piazza”, organizzato da ANFFAS, in collaborazione con i ragazzi dell’Istituto alberghiero di Marconia.

Non mancate!”.