Policoro, brutta sorpresa con il rientro a scuola: bambini in classe con temperature polari! La denuncia

Pare che i bambini della scuola dell’Infanzia e della Primaria di Policoro (MT) stamane abbiano trovato una spiacevole sorpresa nelle loro classi: aule fredde, non riscaldate.

La denuncia arriva dai consiglieri di Policoro Futura, Di Pierri e Maiuri.

Ecco cosa fanno sapere:

“Stamattina i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di primo grado effettivamente sono rientrati in classe, ma, per alcuni di loro, la spiacevole sorpresa di trovarsi in pieno Gennaio a temperature polari, perché il riscaldamento non risultava essere stato attivato.

Come se non bastasse, poi, addirittura i ragazzi delle medie non sono proprio rientrati perché, al di là delle chiacchiere a loro ed ai loro insegnanti, i tamponi non sono stati ancora fatti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)