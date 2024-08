Policoro accoglie ancora una volta il meraviglioso miracolo della vita con ben 52 tartarughine che fanno il loro ingresso in mare. I dettagli

Policoro ha accolto ancora una volta il meraviglioso miracolo della vita, questa volta sulle spiagge del porto turistico di Marinagri!

I volontari dell’Oasi WWF Bosco Pantano raccontano:

“Nella notte tra il 14 e il 15 Agosto ben 52 tartarughine hanno fatto il loro ingresso in mare, tutte insieme in uno spettacolo unico.

Abbiamo aspettato qualche giorno, nell’eventualità che qualche piccola avesse avuto bisogno dei suoi tempi per emergere dal comodo e caldo nido.

Dopo una settimana di attesa abbiamo effettuato il digging, un processo che ci permette di verificare quante uova effettivamente si siano schiuse.

Durante l’apertura della camera del nido però abbiamo assistito ad un’emozionante sorpresa: una piccola tartarughina era ancora lì, nell’attesa che qualcuno l’aiutasse a venir fuori.

L’abbiamo quindi aiutata e l’abbiamo lasciata sulla battigia, lasciando che la luce della luna la guidasse verso le onde del mare.

Grazie al digging abbiamo potuto verificare che su 62 uova deposte, ben 53 si sono schiuse con successo, un’ottima percentuale per i nostri TartaRangers, che al momento del ritrovamento delle tracce e del nido hanno impiegato tutte le loro energie per traslocarlo e metterlo in una zona più sicura.

Ringraziamo tutti gli operatori e i volontari del Progetto Tartarughe WWF Italia – Golfo di Taranto e Tirreno Meridionale, alleati da sempre e per sempre nella tutela dei siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta”.

Ecco le foto.