Pisticci: per le vie dell’abitato nuovi punti di illuminazione e potenziamento di quelli esistenti! Ecco i dettagli

È in corso di esecuzione l’intervento di “efficientamento” dell’impianto di illuminazione pubblica su Pisticci.

Come fa sapere il Sindaco, Domenico Albano:

“Da più parti sono giunte segnalazioni riguardanti una non adeguata illuminazione di alcune vie dell’abitato.

Le segnalazioni, in molti casi sicuramente fondate, sono l’occasione per fornire alcuni chiarimenti sull’argomento.

Il progetto complessivo di sostituzione di oltre 1.800 ‘corpi illuminanti’ è stato predisposto sulla base di specifiche tecniche che tengono conto di determinati parametri.

In corso di esecuzione tuttavia l’intervento va ‘verificato’ in concreto, ovvero tenendo conto della sua efficacia nel contesto reale.

Ed è per questo che nei prossimi giorni sono previste una o più ricognizioni notturne finalizzate a verificare le criticità e predisporre i necessari rimedi.

Le soluzioni potranno riguardare:

– la predisposizione di nuovi punti di illuminazione (non esistenti nel vecchio impianto);

– il potenziamento dei punti di illuminazione ‘efficientati’: il sistema infatti è modulare, con la possibilità di installare su ogni punto luce più moduli illuminanti e/o aumentare l’intensità luminosa dei moduli stessi (i moduli sono infatti ‘dimmerabili’);

– la sistemazione delle ottiche riflettenti chiamate ad orientare il fascio luminoso.

L’intervento in corso – per caratteristiche e dimensione – non è comparabile ad altri interventi simili effettuati nel passato in quanto:

– non coinvolge solo alcune tratti del sistema di illuminazione pubblica ma riguarda l’intero abitato di Pisticci (ivi inclusa la galleria San Rocco);

– non si tratta della mera sostituzione di lampade tradizionali con dei led, ma del ricorso ad una tecnologia innovativa, denominata MLS – Multi Led Street, che presenta una serie di vantaggi, ivi incluso quello di consentire un risparmio di spesa per la casse pubbliche di quasi il 60 %.

L’importante economia che ne deriverà potrà essere utilizzata per fornire nuovi o migliori servizi o realizzare nuove opere per la comunità;

– sono previsti anche l’ammodernamento di tratti della rete elettrica cittadina oltre che la sostituzione di alcuni dei pali di illuminazione;

– consentirà, in conformità alle direttive vigenti, di ridurre al minimo l’inquinamento luminoso, con vantaggi sul piano ambientale e della salute umana.

L’impianto sarà perciò tarato in modo da concentrare i fasci luminosi verso il basso.

Non più quindi luci diffuse, disperse ad illuminare il cielo o le facciate delle case.

Si tratta di un elemento di grande novità che – come ogni novità – richiederà una fase di assuefazione per tutti.

Si tratterà però di ‘abituarsi’ al futuro.

Pertanto, fermo restando la necessità di dare soluzione alle criticità rilevate, si chiede alla cittadinanza la pazienza di attendere che l’intervento in corso venga effettivamente ultimato”.a

