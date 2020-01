Pisticci inaugura un nuovo punto di raccolta sangue dell’AVIS: “novità importante per la nostra comunità”

Sabato 25 Gennaio, alle ore 19:00, nel Comune di Pisticci si terrà l’inaugurazione del nuovo punto di raccolta sangue dell’AVIS Marconia “Arcangelo Barbetta”, situato in Piazza Elettra.

Come sottolinea il Sindaco, Viviana Verri, in un post pubblico:

“È una novità importante per la nostra comunità che, finalmente, si dota di una struttura idonea alla donazione e in grado di incentivare le buone pratiche che possono salvare vite umane.

Dal 2010 l’AVIS Marconia aveva come obiettivo quello di creare una sede idonea ad ospitare le attività associative e rispondente ai requisiti per l’accreditamento; finalmente, questo grande sogno si realizza.

Sin dal nostro insediamento, ci siamo attivati, di concerto con il direttivo AVIS, per addivenire ad una soluzione idonea per la realizzazione di un progetto di realizzazione della struttura, individuando i locali dell’ex agrario in Piazza Elettra come idonei ad ospitare un centro di donazione.

Concluso l’iter per la concessione in comodato d’uso gratuito della struttura, proprio per la speciale mission che AVIS porta avanti sul territorio, l’associazione ha avviato i lavori per l’adeguamento e la riqualificazione dei locali, realizzati con fondi propri, così da ottenere l’accreditamento da parte della Regione Basilicata.

Oltre alla donazione di sangue, la nuova struttura permetterà di riprendere la donazione del plasma e di ospitare convegni medico-scientifici.

In vista dell’inaugurazione, ringraziamo il presidente Massimiliano Gioia e il direttivo di AVIS Marconia per lo spirito di collaborazione e per la caparbietà con cui hanno operato per raggiungere l’obiettivo della nascita del punto di donazioni, nonché per lo splendido lavoro che svolgono sul territorio per diffondere buone pratiche per salvare vite umane.

Perché il Dono è Vita.

La cittadinanza è invitata a partecipare”.

Di seguito la locandina con i dettagli.