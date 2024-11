Pisticci è tra gli oltre 120 Comuni ammessi a finanziamento ed inseriti nella graduatoria finale del progetto “Sport di tutti – Parchi”

Pisticci è tra i 123 Comuni italiani ammessi a finanziamento ed inseriti nella graduatoria finale del progetto “Sport di tutti – Parchi” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e realizzato da Sport e Salute in collaborazione con ANCI.

L’Amministrazione comunale, che cofinanzia il progetto (per un totale di 30.000 euro) ha candidato al bando un’area destinata a verde attrezzato in via Olimpia a Pisticci, nei pressi del Palazzetto dello Sport “Salvatore Sergio” con l’intenzione di riqualificarla dando vita a un parco in cui poter praticare sport all’aperto 365 gg l’anno, funzionale all’utilizzo da parte di giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità.

Tutti gli attrezzi, specificatamente sviluppati per l’esposizione in zone esterne, saranno dotati di segnaletica di corretto utilizzo con QR Code che indirizzeranno l’utenza alla visione di informazioni corrette e video tutorial.

Nell’ambito dell’avviso “Sport di tutti – Parchi 4-14” è stata presentata la candidatura per un’area destinata a verde in via Curiel nell’abitato di Marconia per la realizzazione, sempre in cofinanziamento, ( per un totale di 100.000 euro) di aree attrezzate rivolte ai bambini e ragazzi da 4 ai 14 anni.

Il progetto è risultato idoneo, ma non finanziato per esaurimento delle risorse. Sono solo 39 i Comuni ammessi al finanziamento e il comune di Pisticci si è classificato 41esimo.

“Considerata l’ottima posizione, contiamo sullo scorrimento della graduatoria. Nel frattempo, iniziamo le procedure per la realizzazione dell’area fitness già finanziata” ha detto il sindaco Domenico Albano, soddisfatto del risultato ottenuto.