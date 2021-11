Pisticci: chiesti chiarimenti sulla procedura utilizzata per reclutare un responsabile finanziario! Ecco i dettagli

“Uno dei compiti propri dell’opposizione è quello di vigilare sull’operato dell’amministrazione e richiedere chiarimenti laddove sorgano dubbi sulla sua correttezza.

Ed è in quest’ottica che, unitamente al consigliere Tuccino, ho presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta, al fine di ottenere chiarimenti sulla procedura utilizzata per reclutare, mediante convenzione con il comune di Stigliano (MT), un responsabile finanziario per 15 ore settimanali“.

Così l’ex Sindaco di Pisticci (MT), Viviana Verri, che aggiunge:

“Tale procedura presenta, a nostro avviso, una serie di criticità legate principalmente all’assenza di tale figura nel piano dei fabbisogni di personale del comune di Pisticci, che vanta al settore finanziario già tre funzionari con posizione organizzativa e altrettanti istruttori contabili e un dirigente di settore a tempo determinato che avrebbe potuto continuare a svolgere le sue funzioni anche con la nuova giunta, in virtù della proroga di 45 giorni prevista dalla legge.

Non comprendiamo bene le ragioni di questa scelta dell’amministrazione, frettolosa e non priva di disagi, come il ritardo nel pagamento degli stipendi verificatosi a fine ottobre proprio a causa del vuoto creatosi nel settore finanziario per il mancato utilizzo della proroga del dirigente prevista per legge, che avrebbe consentito di dare continuità al settore e ottemperare più velocemente alle scadenze di legge ormai incombenti.

Nell’interrogazione chiediamo anche che vengano fornite notizie del concorso pubblico indetto nei mesi scorsi proprio per la copertura del profilo dirigenziale del settore finanziario a tempo indeterminato e non ancora espletato, malgrado l’acquisizione delle candidature e la nomina della commissione giudicatrice.

Su questi aspetti attendiamo chiarimenti che, siamo certi non tarderanno a venire da parte del Sindaco e della Giunta, in occasione del prossimo consiglio comunale”.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione.

