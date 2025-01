Pisticci, Buoni Sport: ecco requisiti e come fare domanda

Il Comune di Pisticci informa la comunità:

“L’Assessorato allo Sport informa che è stata indetta una selezione pubblica per l’assegnazione di 40 “Buoni Sport” del valore di € 200 ciascuno, destinati a coprire le spese per attività motorie e sportive di persone residenti nel Comune appartenenti a nuclei familiari con una situazione economica equivalente aggiornata (ISEE), non superiore a € 20.000.

La domanda va presentata on line entro il 24 febbraio 2025.

Per informazioni e per presentare la domanda, vai al seguente link https://www.comunedipisticci.it/…/2559-concessione…“.