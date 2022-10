Pisticci: 300000 Euro per questa strada della provincia! Ecco tutti gli interventi previsti

Viviana Verri, consigliere comunale di Pisticci e della Provincia di Matera, annuncia:

“Hanno preso il via questa mattina i lavori di manutenzione stradale della SP 18 Pisticci-San Basilio.

È previsto il rifacimento dei tratti stradali ammalorati compresi tra l’ingresso dell’abitato e zona San Leonardo.

I lavori, dell’importo di euro 300.000, sono stati finanziati con fondi ministeriali dedicati ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Un intervento, questo, particolarmente necessario viste le condizioni del manto stradale, per garantire la sicurezza dei cittadini, obiettivo perseguito dal Presidente e dal Consiglio provinciale tutto, in sede di approvazione dei documenti programmatori dell’Ente.

A questo si affiancano attività di programmazione infrastrutturale, volte a reperire risorse per realizzare opere che colleghino gli assi viari strategici per la provincia di Matera, come quello Marconia-Basentana, oggetto di recente candidatura a finanziamento promossa dalla Provincia a valere su fondi ministeriali.

Vi terrò aggiornati su questo e sulle altre attività che la Provincia sta svolgendo sui territori”.

