Per il Carnevale di Montescaglioso artisti di caratura nazionale. Ecco dove si terranno gli eventi conclusivi

“Come da convocazione della Prefettura di Matera, martedì scorso si è tenuto il “Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica” per il Carnevale Montese ed in particolar modo per gli appuntamenti in programma i giorni 1 – 2 e 4 marzo 2025 che prevedono l’esibizione di artisti di caratura nazionale in grado di richiamare un grande numero di gente”.

Lo fa sapere il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che aggiunge:

“A quest’ultima riunione, ne è seguito un tavolo tecnico nella giornata di ieri presso la Questura ed un ulteriore incontro nella giornata odierna.

Analizzata l’intera programmazione, il piano sicurezza ed effettuato in seguito uno scrupoloso sopralluogo, tenuto conto della massiccia affluenza prevista ed al fine di garantire il più possibile tanto gli spettatori che le forze dell’Ordine e di soccorso impegnate, anche in considerazione di maggiori vie di fuga, si è deciso che tutti gli spettacoli si terranno presso Viale Kennedy.

Pertanto, si comunica che tutti gli eventi conclusivi si svolgeranno in Viale Kennedy dove gli ingressi alla zona intrattenimento saranno contingentati da apposito personale.

I tragitti delle sfilate e corsi mascherati che restano invariati saranno completamente isolati e vigilati con supporto di forze dell’ordine.

A questo proposito si consiglia di consultare i percorsi delle sfilate sulla mappa del sito www.carnevalemontese.it

Con l’occasione si ringraziano tutti coloro che, a vario titolo, si stanno impegnando per garantire in sicurezza lo svolgimento di tutta la manifestazione”.