Per Cantina di Venosa un nuovo ed importantissimo riconoscimento: “il premio sostenibilità, innovazione ed etica”

Venezia dal 28 al 30 Gennaio 2023 è diventata il centro enoico del nostro paese, ospitando il primo Red Carpet del vino per un evento semplicemente iconico ed è proprio in questo prestigiosissimo contesto che la Cantina di Venosa, la più grande organizzazione di produttori vitivinicoli della Basilicata, è stata selezionata assieme ad altre 19 eccellenze italiane per lo sforzo profuso da oltre un decennio in questa direzione.

Un premio al coraggio di cambiare restando fedeli alle proprie radici e puntando sulle proprie peculiarità e non solo… ad amare la terra e ridurre gli sprechi per lasciare alle nuove generazioni un’eredità sana per ridisegnare il futuro!

Numerosi gli operatori ma anche il pubblico di appassionati, con un nucleo principale di tre giorni, ricco di momenti di confronto, degustazioni, presentazioni e spunti di riflessione per delineare i prossimi passi decisivi del settore.

Per il presidente Francesco Perillo, una grande soddisfazione che premia tenacia, sforzi e visione di centinaia di soci che di generazione in generazione si riconoscono nei valori della cooperativa Cantina di Venosa.

©Photo credit Stefano Ceretti Photographya

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)