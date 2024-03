“Con il Sindaco Mema, componenti dell’Amministrazione di Skrapar (Albania) e il Console d’Italia in Albania Vladi Cela, per un patto di amicizia tra Irsina e Skrapar e per l’avvio di azioni di cooperazione internazionale tra i due Paesi”.

È quanto ha fatto sapere, nella giornata di ieri, il Sindaco di Irsina Morea che ha aggiunto:

“Irsina è città aperta al mondo e noi abbiamo il dovere di promuovere la nostra città e costruire ponti tra i popoli, sfruttando le tante opportunità esistenti”.