Papa Francesco è arrivato a Matera! Ecco i dettagli

Papa Francesco è arrivato a Matera per il Congresso eucaristico nazionale.

In questi istanti sta entrando nello stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” dove celebrerà la messa.

Il Pontefice, a causa del maltempo a Roma, non è potuto partire dall’eliporto vaticano per arrivare direttamente a Matera come era programmato.

Il Papa lascerà poi la nostra città alle ore 11:15 e non più alle 12:30.

Il Pontefice celebrerà solo la Messa che si terrà allo stadio comunale e non più a Piazza Matteotti.

Decollo per il ritorno dallo stesso stadio.

Ecco una foto di questi istanti di Matera scattata da un fedele in attesa e una dell’arrivo di Papa Francesco.

