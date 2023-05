Oggi sopralluoghi del Presidente Bardi da Pisticci scalo fino alla foce del Cavone: “mi sono fatto carico di fragilità che vanno affrontate”. I dettagli

“Ho voluto essere vicino agli agricoltori, alle imprese e ai sindaci delle comunità colpite dal maltempo, che ha fatto danni soprattutto nel metapontino.

Ieri abbiamo aperto la piattaforma Siarb per la segnalazione dei danni in agricoltura, ma ovviamente il lavoro va fatto sulla prevenzione e sugli interventi infrastrutturali, penso ai mini-invasi e in generale a ogni opera funzionale al territorio, a non disperdere la risorsa acqua e a difendere le imprese lucane.

È stata una mattinata di sopralluoghi, da Pisticci scalo fino alla foce del Cavone, soprattutto per ascoltare la voce di chi vive e lavora in questi territori.

La Basilicata è una delle regioni meno a rischio alluvioni, mentre ha invece altre fragilità che vanno affrontate.

Di questo me ne sono fatto carico, anche nei riguardi delle associazioni di categoria.

Con l’approvazione del bilancio ci saranno tante risorse per i territori e la messa in sicurezza di alcune aree abbandonate da decenni sono la nostra priorità“.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Ecco alcune foto della visita di Bardi nel territorio Metapontino.

