Nuova truffa su WhatsApp: attenti ai messaggi che arrivano da questi prefissi

Se ultimamente avete ricevuto un messaggio o una telefonata WhatsApp da un numero con prefisso 62 (0062 o +62, Indonesia), non siete soli.

Molti utenti WhatsApp hanno segnalato una situazione simile e potrebbe trattarsi di una truffa. È consigliabile non rispondere a queste chiamate.

Questa non è una novità.

Nel corso degli ultimi quattro anni, simili segnalazioni sono state fatte alle autorità.

Queste chiamate arrivano prevalentemente da paesi come Indonesia, Mali e Vietnam, che si identificano rispettivamente con i prefissi +62, +223 e +84.

È interessante notare che i truffatori potrebbero non essere fisicamente presenti in questi paesi.

Il metodo utilizzato è spesso lo stesso: se rispondete, verrete indotti a scaricare un’applicazione che comprometterà gravemente la sicurezza del vostro dispositivo.

La migliore linea di difesa è quindi ignorare completamente queste chiamate e segnalarle, contribuendo così a proteggere anche altri utenti.

Di fronte a messaggi o chiamate da numeri internazionali sconosciuti, il consiglio, come fa sapere nextme, è semplice ma essenziale: ignorateli e bloccate il mittente, rimanendo allerta per possibili tentativi futuri.

Se ricevete chiamate da un numero che non riconoscete e che presenta un prefisso internazionale, la cosa migliore da fare è non rispondere.

I truffatori potrebbero non essere fisicamente presenti nei paesi indicati dai prefissi telefonici, ma possono utilizzare SIM internazionali per ingannarvi.

Se avete ricevuto una chiamata sospetta, WhatsApp vi permette di bloccare e segnalare il numero direttamente dall’app. Andate nelle impostazioni di WhatsApp, selezionate “Account”, poi “Privacy” e “Numeri Bloccati”.

Qui potete aggiungere il numero che desiderate bloccare.

Non cliccate mai su link non sollecitati provenienti da numeri sconosciuti. Questi link potrebbero contenere malware progettati per rubare informazioni personali.

Le probabilità che qualcuno dall’estero vi contatti per motivi legittimi sono basse, a meno che non abbiate amici o conoscenti fuori dall’Italia.

Mantenere alta la guardia e essere consapevoli dei rischi può aiutarvi a prevenire seri problemi come il furto di dati personali o altre violazioni della privacy.