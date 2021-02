Nel materano scoperta una discarica a cielo aperto! Sul posto i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Metaponto (MT) della Compagnia di Pisticci (MT), durante un servizio di controllo del territorio teso anche alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale ed alla lotta al degrado, hanno individuato e subito messo in sicurezza, una discarica abusiva a cielo aperto di circa 10 mq, situata lungo una strada interpoderale adiacente alla S.P. 3, in contrada Serra Marina di Metaponto, agro del comune di Bernalda (MT).

Sul luogo ignoti hanno abbandonato rifiuti di vario genere, fra cui spazzatura domestica, rottami ferrosi, materiale plastico ed inerte.

Oltre ad attivare le indagini per rintracciare i responsabili dell’illecito abbandono di rifiuti, i militari hanno provveduto a contrassegnare e delimitare l’area, segnalandola immediatamente al Comune per il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)