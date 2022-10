Nel materano pugno duro contro chi abbandona i rifiuti: “Prima di essere un reato è un segno di inciviltà”. I dettagli

Nel materano pugno d’uro contro chi abbandona i rifiuti.

Così il Sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese:

“L’ambiente sano e pulito è un nostro diritto ma la sua tutela un nostro dovere soprattutto nei confronti dei nostri figli, che abiteranno domani questo mondo.

Abbandonare i rifiuti per strada è reato ma soprattutto, segno di inciviltà.

Vuol dire manifestare di essere incuranti verso il territorio nel quale si vive.

A quanto pare ‘qualcuno’ la pensa diversamente!

Per questo abbiamo messo in atto, già da diverso tempo, strategie efficaci per fronteggiare questo fenomeno, installando fototrappole in diverse aree con l’obiettivo principale di monitorare ma soprattutto proteggere questi luoghi.

Sono grato all’ufficio Ambiente e alla polizia provinciale per l’ottimo lavoro svolto e soprattutto per i risultati raggiunti.

Le immagini si raccontano da sole!”.

Ecco una foto che mostra quanto sopra denunciato.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)