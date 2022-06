Nel materano manca poco alla “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, all’insegna della passione! Ecco il programma

C’è grande fermento ad Irsina per l’arrivo della nuova edizione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, che si svolgerà oggi, 25 giugno, e festeggerà l’arrivo dell’estate.

Irsina vedrà riversarsi nei suoi meravigliosi vicoli, nelle sue innumerevoli bellezze, nelle sue splendide piazze i suoni, gli odori ed i sapori del romanticismo in ogni sua possibile sfumatura.

Via libera alla creatività e alla fantasia, quindi, per celebrare l’amore ed il romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici”, con iniziative che vedranno protagonista il centro storico da piazza Garibaldi, fino ad arrivare alla piazzetta della suggestiva casa delle conchiglie, illuminata a lume di candela per offrire un programma ricco di manifestazioni: teatro, la musica, mostre, concorso fotografico, area selfie e tanto altro, una vera e propria notte bianca, all’insegna della passione.

La serata si concluderà con l’ormai tanto atteso bacio di mezzanotte a suggellare l’evento.

Ad esprimere soddisfazione per la realizzazione dell’evento è l’assessore al Turismo Giuseppe Candela:

“Dopo la pandemia torniamo a vivere il nostro borgo attraverso questa manifestazione che si terrà in contemporanea in oltre 200 borghi d’Italia.

Il nostro obiettivo è quello di dare un’attenzione particolare alla valorizzazione ed alla promozione del nostro territorio e delle sue bellezze, incentivando allo stesso tempo l’economia locale.

Ripartiamo dalla bellezza e dall’amore.

Vi aspettiamo a Irsina per trascorrere una vera e propria notte romantica”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’evento.

