Nel materano il ricordo di Maria, insegnante di scuola elementare andata via dopo anni a servizio della solidarietà: i dettagli

Assegnato a Fidas Rotondella, in occasione dei 25 anni di attività, il “Premio Maria Rapanaro Persiani – il valore della solidarietà e di un sorriso” edizione 2020/2021 per il progetto di formazione di 8 volontari attraverso il “Corso BLSD e Primo Soccorso” per operatori non sanitari.

Istituito nel 2010, ad un anno dalla scomparsa dell’insegnante Maria Rapanaro Persiani, l’Amministrazione Comunale, guidata dall’allora sindaco Vincenzo Francomano, con un atto deliberato dalla Giunta, ha voluto un riconoscimento al fine di “tenere vivo lo spirito solare e gioviale che ha contraddistinto la vita dell’insegnante Maria Rapanaro Persiani, sempre disponibile verso gli altri e pronta a gesti di bontà e di solidarietà”, così come si legge nella delibera stessa (Delibera n.50 del 10 agosto 2010).

Il concorso è annuale e negli anni è stato assegnato agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Rotondella, ma nel 2012 nuovamente alla sezione di Fidas Rotondella per il progetto di donazione di tre defibrillatori.

Lo stop dovuto alla pandemia dello scorso anno, ha portato l’Amministrazione Comunale ad accorpare le due edizioni, 2020 e 2021, e vista l’impossibilità di assegnarlo agli studenti è stata accolta di buon grado la richiesta della stessa Fidas Rotondella di essere destinataria del contributo al fine di restituire, in termini di pubblica utilità, il valore del premio stesso.

In particolare l’assessore Carmen Tufaro, con delega alle Politiche Educative e alla Scuola, si è fatta portavoce presso l’amministrazione e il Sindaco Gianluca Palazzo di questa diversa destinazione del contributo, coinvolgendo nella formazione due partecipanti appartenenti al personale scolastico, e ha dichiarato:

”Ho accolto questa richiesta nello spirito dell’importanza di fornire anche al personale scolastico gli strumenti per prestare il primo soccorso in attesa dell’arrivo del Servizio Medico d’Emergenza in caso di difficoltà sia per una persona adulta o un bambino, privi di respiro o attività cardiaca.

È importante anche la ripartenza dell’attività in presenza nella Scuola, a seguito del periodo pandemico, e dobbiamo farlo nella massima sicurezza”.

Si rinnova in questo modo ogni anno il ricordo dell’insegnate Maria Rapanaro, che fu già cofondatrice e presidente di Fidas Rotondella insieme al compianto presidente e amico Enzo Morano.

Definita “donna della solidarietà”, originaria di Grassano e insegnante presso la scuola primaria per 38 anni, di cui gran parte trascorsi nella scuola elementare di Rotondella è scomparsa nel 2009, lasciando una grande eredità morale e spirituale.

Riconosciuto anche in vita il suo eccezionale impegno nella promozione della cultura della solidarietà e dell’altruismo, la sua attività le valse il premio “Solidarietà” dell’associazione Area e, soprattutto, il secondo posto al “Premio Ester Scardaccione per la donna lucana dell’anno”.

E’ stata generosamente protagonista della vita sociale e culturale con innumerevoli iniziative: presidente e cofondatrice dell’Associazione di accoglienza per i bambini “Rotondella per Chernobyl”;

scrittrice e regista di commedie dialettali per il recupero delle tradizioni e della lingua popolari; dal 2000 ideatrice e promotrice dell’ormai istituzionalizzata manifestazione estiva “Buon Compleanno 18enne” attraverso cui si sensibilizzano tutti i neo-maggiorenni alla cultura della donazione, del volontariato e della solidarietà.

Il “Corso BLSD e Primo Soccorso” organizzato da Fidas Rotondella, si svolgerà il prossimo 26 Novembre presso Palazzo Ricciardulli.a

