Nel materano entra con una pistola in un locale e si fa consegnare l’incasso della serata! Intervenuta la Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari un 23enne di Scanzano Jonico, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Matera, nei cui confronti vengono svolte indagini per la rapina a mano armata consumata nella tarda serata di sabato 15.01.2022, in danno dei gestori di una birreria ubicata nello stesso paese della provincia Materana.

Le indagini, condotte da personale del Commissariato di P.S. di Policoro e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, avrebbero individuato nell’arrestato il presunto autore della rapina, il quale, sotto la minaccia di una pistola, si sarebbe fatto consegnare l’incasso della serata, circa 400 euro, incurante della presenza della figlia dei gestori, una bambina di 18 mesi.

Il giovane, che indossava una mascherina chirurgica in viso ed un cappello di lana per non farsi riconoscere, si sarebbe avvicinato al banco di mescita ed avrebbe intimato al gestore di consegnargli l’incasso della serata, avvalendosi di una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

Il sistema di videosorveglianza installato all’interno ed all’esterno del locale registrava in maniera dettagliata tutte le fasi dell’atto criminale.

Subito dopo, il giovane si dava a precipitosa fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le successive ed immediate attività di indagine dei poliziotti del Commissariato di Policoro consentivano di sequestrare gli indumenti utilizzati dal presunto autore, e di acquisire altri elementi utili per le indagini.

L’indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione; allo stesso è stato applicato il c.d. braccialetto elettronico.

