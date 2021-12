Nel materano, Comitato per il diritto alla salute denuncia le condizioni di questo ospedale! Ecco i dettagli

Il Comitato per il diritto alla salute pubblica di Tricarico:

“Ribadisce la necessità per il territorio lucano, vista la sua composizione orografica e fa diffusa presenza sull’intero territorio di piccoli centri urbani tutti con forte i prevalenza di fasce di età over 65, di non sopprimere alcun Distretto Sanitario dei nove attualmente presenti, se davvero si vuole attuare la tanto ventilata ‘medicina territoriale’.

Il comitato denuncia con forza la situazione di cronica criticità in cui versa l’Ospedale Distrettuale ‘Rocco Mazzarone’ di Tricarico e per quanto riguardala carenza di personale, sia amministrativo che sanitario, ivi comprese alcune fondamentali attività specialistiche ambulatoriali, e per la carenza di moderna strumentazione e nuova tecnologia.

Si denuncia altresi la assurda situazione del polo di Riabilitazione.

A tutt’oggi la Delibera di Giunta Regionale, di circa 3 mesi fa, che prospettava una proroga di 12 anni per la gestione dell’attività alla Fondazione Don Gnocchi, non è stata ancora recepita dalla ASM.

Questa situazione di incertezza, se da un lato favorisce la fuga di personale, dall’altro non consente una programmazionea a

medio-lungo termine per indispensabili nuovi investimenti.

Già in un pubblico incontro del 09-10 2021 avevamo avanzato seri dubbi sulla trasparenza delle deliberazioni di Giunta Regionale che si erano susseguite a partire dall’aprile 2021 su questa questione.

La situazione di stallo in atto tra Giunta Regionale ed ASM di certo getta ulteriori ombre su questa vicenda”.

